В Севастополе утвердили сроки купального сезона

Начало сместили на неделю

Сегодня на заседании правительства Севастополя было принято решение об утверждении сроков открытия купального сезона в городе.

Докладчик по данном вопросу начальник департамента городского хозяйства Евгений Горлов предложил установить дату открытия купального сезона 7 июня, а официально завершить летний сезон 15 сентября.

На уточняющий вопрос губернатора Михаила Развожаева, он заверил, что к началу сезона все необходимые документы будут получены.

Правительством решение не оспаривалось.

Напомним, ранее пляжный сезон в Севастополе стартовал на неделю раньше, 1 июня.

Ольга Сурикова