Город Жизнь

В прокуратуре Севастополя включат «горячую» линию для жалоб на ЖКХ

27-05-2021
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Жалобы будут приниматься один день
 
В прокуратуре Севастополя будет организована работа «горячей» линии по вопросам нарушений в сфере ЖКХ, сообщает пресс-служба ведомства.
 
Телефон будет функционировать 31 мая с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00. В это время можно будет направить свою жалобы и вопросы относительно нарушений в сфере жилищно-коммунального законодательства, в том числе по вопросам ремонта многоквартирных домов, проведению работ управляющими компаниями, вывоза твердых бытовых отходов.   

Прием обращений будет вести старший прокурор отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан Лошаков Игорь Владимирович.

Телефон «горячей» линии + 7-978-000-14-53

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