В прокуратуре Севастополя включат «горячую» линию для жалоб на ЖКХ

Жалобы будут приниматься один день

В прокуратуре Севастополя будет организована работа «горячей» линии по вопросам нарушений в сфере ЖКХ, сообщает пресс-служба ведомства.

Телефон будет функционировать 31 мая с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00. В это время можно будет направить свою жалобы и вопросы относительно нарушений в сфере жилищно-коммунального законодательства, в том числе по вопросам ремонта многоквартирных домов, проведению работ управляющими компаниями, вывоза твердых бытовых отходов.