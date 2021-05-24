Жители Фиолента требуют общественных слушаний по строительству ИВС

Их пугает будущее соседство
Жители мыса Фиолент вновь провели собрание на месте будущего спецприемника и изолятора и требуют и городских властей и управления МВД проведения общественных слушаний.
Жители садовых товариществ Фиолента, а к СТ «Союз» примкнули уже члены соседних товариществ «Старт», «Коммутатор», «Первомайское», «Успех», «Автомобилист», «Гидротехник», «Технолог», «Скиф», «Эврика» и «Дубок», настаивают на том, что территория у Георгиевского монастыря является рекреационной и просят власти города здесь ничего не возводить, пока не принят новый Генеральный план Севастополя, говорится в сюжет телеканала «Первый Севастопольский».
Также женщины указывали на то, что многие здесь строят дома на деньги материнского капитала, в СТ проживает тысячи детей, поэтому на Фиоленте актуальнее строить школу и детский сад, а не спецприемник. Их пугает, какой контингент будет собираться и приходить на посещение в ИВС.
«Это сирены, это собаки, это лай, это шум. Мы продали всю свою недвижимость. Мы – коренные севастопольцы. Продали недвижимость, чтобы уехать от городской суеты», – возмутилась местная жительница Татьяна Полегешко.
Собравшиеся также обратили внимание на отсутствие коммуникаций в этом районе и нехватку энергомощностей.
«Сети не справляются с тем количеством потребителей, которые здесь проживают. А город не в состоянии сюда необходимые мощности подать. А если здесь такой объект. Откуда они возьмут мощности? Люди вообще останутся без энерго и водных ресурсов?» – высказала общие вопросы председатель ТСН «Первомайское Олеся Ташевская.
Свои обращения жители передали губернатору Севастополю Михаилу Развожаеву и председателю Законодательного собрания Севастополя Владимиру Немцеву.
Напомним, согласно информации, размещённой на сайте государственных закупок, на Фиоленте неподалёку от Георгиевского монастыря планируют возводить ИВС на 120 человек, спецприёмник на 30 человек, помещения для свиданий заключённых с родными и адвокатами, административное здание, КПП, гаражи, помещение для содержания 15 служебных собак с тренировочной площадкой.
Также начальник городской полиции Павел Гищенко заявлял, что жители ближайших СТ только выиграют от будущей стройки, потому что сюда будет проведена городская вода и газ, которыми сможет пользоваться не только полиция. А часть неиспользованной территории он пообещал отдать городу.
Ольга Сурикова