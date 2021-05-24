Жители Фиолента требуют общественных слушаний по строительству ИВС

Их пугает будущее соседство

Жители мыса Фиолент вновь провели собрание на месте будущего спецприемника и изолятора и требуют и городских властей и управления МВД проведения общественных слушаний.

Жители садовых товариществ Фиолента, а к СТ «Союз» примкнули уже члены соседних товариществ «Старт», «Коммутатор», «Первомайское», «Успех», «Автомобилист», «Гидротехник», «Технолог», «Скиф», «Эврика» и «Дубок», настаивают на том, что территория у Георгиевского монастыря является рекреационной и просят власти города здесь ничего не возводить, пока не принят новый Генеральный план Севастополя, говорится в сюжет телеканала «Первый Севастопольский».

Также женщины указывали на то, что многие здесь строят дома на деньги материнского капитала, в СТ проживает тысячи детей, поэтому на Фиоленте актуальнее строить школу и детский сад, а не спецприемник. Их пугает, какой контингент будет собираться и приходить на посещение в ИВС.

«Это сирены, это собаки, это лай, это шум. Мы продали всю свою недвижимость. Мы – коренные севастопольцы. Продали недвижимость, чтобы уехать от городской суеты», – возмутилась местная жительница Татьяна Полегешко.

Собравшиеся также обратили внимание на отсутствие коммуникаций в этом районе и нехватку энергомощностей.

«Сети не справляются с тем количеством потребителей, которые здесь проживают. А город не в состоянии сюда необходимые мощности подать. А если здесь такой объект. Откуда они возьмут мощности? Люди вообще останутся без энерго и водных ресурсов?» – высказала общие вопросы председатель ТСН «Первомайское Олеся Ташевская.

Свои обращения жители передали губернатору Севастополю Михаилу Развожаеву и председателю Законодательного собрания Севастополя Владимиру Немцеву.