Развожаев противникам строительства ИВС на Фиоленте: сначала станьте горожанами

Нельзя больше прятать голову в песок

Сегодня во время отчета за 2020 в Законодательном собрании Севастополя губернатор Михаил Развожаев сообщил, что без строительстве изолятора временного содержания полиция города не может качественно выполнять свои обязанности.

Развожаев подчеркнул, что изучил вопрос предполагаемого строительства ИВС на территории бывшей заброшенной военной части на Фиоленте. Он отметил, что участок достаточно удален от моря, от монастыря и от большинства жилых домов, и всегда использовался как закрытый военный объект.

«Сейчас обсуждается вопрос строительства там полицейского объекта, в том числе ИВС, который городу очень нужен. У нас вопрос строительства социальных объектов, будь то приют для животных, приют для людей без определенного места жительства, изолятор, сразу вызывает в городе огромное количество претензий со стороны людей, живущих локально на территории рядом. Но здесь решение городу принимать надо», – подчеркнул глава города.

Он признал, что до этого в Инкермане рассматривалась недопустимая территория под этот объект среди жилых домов. Там сейчас УМВД построит новый участок полиции. А в строительстве на Фиоленте он ничего страшного не видит. Боле того, Развожаев напомнил о неудобствах, которые испытывают, как родственники задержанных, так и следователи, вынужденные ездить в СИЗО в Симферополь.

Губернатор добавил, что при строительство спецприемника и ИВС потребуется дополнительная инфраструктура и коммуникации, которые будут прокладываться на эту территории и которыми смогут пользоваться и жители местных СТ.

«Социальная инфраструктура на Фиоленте должна развиваться, но сначала давайте определимся со статусом тех, кто там проживает. Там зарегистрировано человек 15-20 в каждом ТСН. Чтобы планировать и думать социальную инфраструктуру, люди должны стать жителями города, плательщиками налогов, выполнять требования законодательства. Те, кто владеет там недвижимостью, должны стать горожанами, чтобы выдвигать соответствующие требования», – заявил Развожаев.

В связи с этим он подчеркнул, что полиция Севастополя не может и дальше возить задержанных в Симферополь, иначе скоро станет вопрос об объединении с Симферопольским управлением.

«Вот это позиция, прятать постоянно голову в песок и не строить важные объекты, в том числе и неприятные, но нужные для города и для его развития, уже невозможна. Не построить ИВС, полиция не сможет качественно выполнять свои обязанности», – подытожил глава города.

Напомним, согласно информации, размещённой на сайте государственных закупок, на Фиоленте неподалёку от Георгиевского монастыря планируют возводить ИВС на 120 человек, спецприёмник на 30 человек, помещения для свиданий заключённых с родными и адвокатами, административное здание, КПП, гаражи, помещение для содержания 15 служебных собак с тренировочной площадкой.

Жители мыса Фиолент провели уже несколько собраний на месте будущего спецприемника и изолятора и требуют от городских властей и управления МВД проведения общественных слушаний.

Также начальник городской полиции Павел Гищенко заявлял, что жители ближайших СТ только выиграют от будущей стройки, потому что сюда будет проведена городская вода и газ, которыми сможет пользоваться не только полиция. А часть неиспользованной территории он пообещал отдать городу.

Ольга Сурикова

Фото: пресс-служба правительства Севастополя

