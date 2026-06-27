«Севастополь» одержал домашнюю победу и сохранил лидерство

ФК «Севастополь» с минимальным счетом 1:0 обыграл «Ангушт» из Назрани в матче 14-го тура Первенства Второй лиги.

Единственный гол на 34-й минуте забил Редван Османов, замкнув головой навес Вадима Зубавленко с правого фланга.

Во втором тайме хозяева были близки к тому, чтобы увеличить преимущество, однако счет на табло не изменился. На 75-й минуте встреча была прервана примерно на 30 минут из-за воздушной тревоги, после чего матч продолжился.

Победа позволила «Севастополю» сохранить три очка в домашнем матче. Следующую игру команда проведет 4 июля в Нальчике против местного «Спартака».