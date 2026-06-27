В Севастополе полиция провела ночной рейд и выявила заведения, которые работали после 23:00

Происшествия
27-06-2026

Напомним, в Севастополе с 25 июня 2026 года в период времени с 23:00 до 08:00 запрещена работа объектов общепита.

Сотрудниками полиции в Гагаринском и Ленинском районах выявили четыре заведения общепита, которые работали после 23:00, несмотря на запрет. Их деятельность была прекращена, материалы переданы в Департамент общественной безопасности для привлечения к админответственности.

 

Подобные проверки обещают продолжить.

Видео: полиция Севастополя