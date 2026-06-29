Погода в Севастополе 29 июня

Погода
29-06-2026

Сегодня в городе переменная облачность.

Без осадков.

Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем западный 6-11 м/с.

Температура воздуха ночью 19…21°, днем 30…32°.

Фото: Елена Дарда