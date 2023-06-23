Севастополь на завершение КОС «Южные» будет ждать дофинансирования

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев, отчитываясь о своей работе за 2022 год, не мог не коснуться строительства КОС «Южные».

По его оценкам, работы на объекте идут с хорошей динамикой, завершено перепроектирование, в ближайшее время «будет заходить в экспертизу». Этот шаг нужен, чтобы получить дополнительное финансирование на доработку проекта.

На данный момент остаются вопросы по выкупу земельных участков, идет их оценка.

«Но на основной площадке работы ведутся хорошими темпами. В этом году получим окончательное заключение, перегруппируемся с точки зрения выделения финансирования. И в 2024 году мы должны этот объект завершить», — заключил губернатор.

Напомним, к строительству КОС «Южные» приступили в марте 2018 года. Планировались строительство и реконструкция 17 сооружений общей производительностью 170 тысяч кубометров в сутки. Большая часть этого объема была рассчитана на КОС «Южные» (125 тысяч кубов), которые должны обеспечить полноценную очистку сточных вод в районе Балаклавы.

Недавно сообщалось, что работы по реконструкции КОС «Южные» идут без сбоев и будут закончены в I квартале 2024 года.

Читайте также: Развожаев показал, как обстоят дела на КОС «Южные»

Ольга Сурикова