Развожаев выступает за максимальные штрафы за нарушение правил выгула собак

В Севастополе в ближайшее время будут вынесены на обсуждение правила содержания и выгула домашних животных. Об этом в ходе отчета перед Заксобранием рассказал губернатор Михаил Развожаев.

Актуальный для города вопрос был поднят депутатом от ЛДПР Андреем Куриновым. Он подчеркнул, что в 2022 году на федеральном уровне региональные власти были наделены правом устанавливать дополнительные требования к содержанию домашних животных, в том числе к их выгулу. В связи с этим парламентария интересовало видение губернатора на необходимость принятия этих правил, при том, что совсем недавно сторожевая собака без намордника искусала ребенка в Севастополе.

Развожаев согласился, что раз местные власти получили такие полномочия, нужно в ближайшее время принимать решения и регулировать выгул, в частности, собак.

«Все эти штрафы, санкции нужно предусмотреть. И ближайшее время на региональному уровне отрегулировать. Я буду отстаивать максимально высокие наказания для тех, кто не соблюдает правила», — подчеркнул глава города.

Что касается проблемы с бездомными животными в Севастополе, то, по мнению губернатора, в идеале городу нужен приют. И пока что возможность его строительства остается только при условии привлечения спонсорских средств. Но в любом случае сначала нужно ужесточить контроль за выбрасыванием хозяевами своих домашних животных.

Ольга Сурикова