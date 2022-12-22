КОС «Южные» будут готовы к апрелю 2024 года

Сегодня, 22 декабря, руководитель департамента капитального строительства Игорь Ахмедов в ходе пленарного заседания заксобрания Севастополя заверил, что работы по реконструкции КОС «Южные» идут без сбоев и будут закончены в I квартале 2024 года.

«Подрядная организация ведет работы довольно в хорошем темпе. Ведутся сейчас работы в основном по устройству радиальных отстойников и песколовок», — рассказал Ахмедов.

Он подчеркнул, что переноса сроков реконструкции КОСов не намечается.

Напомним, к строительству КОС «Южные» приступили в марте 2018 года. Планировались строительство и реконструкция 17 сооружений общей производительностью 170 тысяч кубометров в сутки. Большая часть этого объема была рассчитана на КОС «Южные» (125 тысяч кубов), которые должны обеспечить полноценную очистку сточных вод в районе Балаклавы.

Однако деньги для строительства очистных оказались на счетах банка с отозванной лицензией. Было возбуждено уголовное дело. По версии следствия, государственный контракт на 6,85 млрд рублей был заключен с грубыми нарушениями, а аванс в размере более 2 млрд рублей перечислили на расчетный счет подрядчика, а не на счет федерального казначейства, как требует закон. В итоге около 1,31 млрд рублей из суммы аванса оказались заблокированы на счете подрядчика в банке, который лишился лицензии, а 747 млн рублей израсходованы «на цели, не предусмотренные государственным контрактом».

Одним из обвиняемых в «деле очистных» стал бывший директор департамента городского хозяйства Севастополя Михаил Тарасов.

В марте этого года губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что перепроектирование КОС «Южные» потребует больше времени в связи с заменой «западных» технологий на «восточные».

Дмитрий Островский