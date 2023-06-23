БСМП и онкоцентр должны построить до 2025 года

Больницу скорой помощи и онкологический центр должны построить в 2024 году, а первых пациентов принять в 2025. Об этом рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Также глава города подчеркнул, что нынешнему подрядчику, который должен строить эти больницы дан срок для активизации строительных работ до конца июля текущего года.

Напомним, правительство Севастополя в 2020 году заключило соглашения с ООО «РТ-СоцСтрой» на строительство онкологического центра и больницы скорой медицинской помощи на площадке будущего медицинского кластера.

На эти цели выделили 7,5 млрд рублей. Однако уже в августе 2021 года городские власти сообщили, что вносят изменения в проектную документацию строительства медицинского кластера в связи с его удорожанием.