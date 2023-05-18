Развожаев показал, как обстоят дела на КОС «Южные»

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев провел выездное рабочее совещание на строящемся объекте — КОС «Южные».

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Он рассказал, что на 100% выполнен демонтаж существующих иловых карт (иловый отстойник), разработка непригодного грунта, вертикальная планировка поверхности.

На 100% готовы береговые камеры глубоководного выпуска и камеры сбросного коллектора, бетонные работы первичных радиальных отстойников, несущие конструкции административно-бытового здания. Идет прокладка нового коллектора, ведутся работы по бетонированию здания механической очистки сточных вод, песколовки, вторичных радиальных отстойников.

Ежедневно на объекте задействовано 20 единиц техники и работает 164 человека.

«До конца лета выйдем из экспертизы и сможем заказать технологическое оборудование по новому проекту», –уточнил губернатор.

По его данным, благодаря обновленному проекту мощность очистных сооружений достигнет 130 тыс. куб. м/сутки (с возможностью увеличения до 160 тысяч). Также теперь предусмотрено строительство более современной системы очистки и исключено строительство 2-ого этапа канализационных очистных сооружений в Балаклаве — стоки из Балаклавы напрямую будут уходить на очистку на КОС «Южные».

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Ольга Сурикова

Фото, видео: пресс-служба губернатора Севастополя