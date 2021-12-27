Севастополь будет претендовать на федеральные деньги, как регион свободный от ковида

Сегодня, 27 декабря, на заседании оперштаба губернатор Севастополя поручил подготовить пакет документов для получения дополнительного финансирования из федерального бюджета для Севастополя, как для региона свободного от COVID – 2019.

«Александр Андреевич (Кулагин – рел.), вам поручение подготовить необходимые документы для участия Севастополя в конкурсе на предоставление межбюджетного трансферта из федерального бюджета, бюджетам субъектов Российской федерации признанных территориями свободными от COVID – 2019», — поручил Михаил Развожаев.

Губернатор отметил, что эти средства планируется направить на улучшение качества здравоохранения в Севастополе.

Напомним, в Севастополе за прошлую неделю произошло уменьшение заболеваемости коронавирусом почти на 50%

Дмитрий Островский