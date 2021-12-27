В Севастополе на 43% снизилась заболеваемость коронавирусом

Ожидаемые решения

В Севастополе за неделю произошло уменьшение заболеваемости коронавирусом почти на 50%. Об этом сегодня, 27 декабря, было сообщено на оперативном штабе по коронавирусу.

«За неделю заболело 480 человек. Неделей ранее было 863, т.е. уменьшение составило 43%. При этом суточный и недельный темпы прироста уменьшились на 53%. Коэффициент распространения — 0,68, в прошлый понедельник был 0,78», — доложил вице-губернатор Александр Кулагин.

Он добавил, что свободный коечный фонд с учетом «свернутых» коек составляет 22% или 130 койко-мест.

Только один человек находится на ИВЛ.

На амбулаторном лечении 733 человека, на прошлой неделе было 1179 пациентов.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев, подводя итог, заявил, что очевидным фактом является, что снижение заболеваемости началось после достижения высокого уровня коллективного иммунитета.

Итогом сегодняшнего оперштаба стал отказ от обязательного требования предъявлять сертификаты о вакцинации от коронавируса при посещении общественных мест.

Ольга Сурикова