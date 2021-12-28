Где в Севастополе сегодня не будет света

Отключения будут недолгими

Сегодня, 28 декабря в Севастополе в связи с производством неотложных ремонтных работ на оборудовании трансформаторной подстанции будет прекращена подача электроэнергии следующим потребителям:

с 09:00 до 13:00 часов

Камышовое шоссе, 49, 68б, 68в, 68в/1, 68в/3, 68а, 6

ул. Комбрига Потапова, 18

с 09:00 до 17:00 часов

с. Гончарное:

ул. Концевая 4,8-10,11;

ул. Мягкого 18-22; ул. Раздольная 4,20-22;

ул. Приозёрная 2-4,8,1-3;

ул. Комбрига Потапова 35(корпус 1-3)

с 12:00 до 16:00 часов

ул. Серафимовича 26;

ул. Чехова 6,5;

ул. Богданова 15-17

с 09:00 до 12:00 часов

ул. Адмирала Юмашева 18-20,24,15-А,15

с 10:00 до 12:00 часов

ул. Глухова 1,5

с 09:00 до 14:00 часов

ул. Богданова 27-31