Почему в Севастополе проблемы с водой

В последние дни сложилась очень сложная метеобстановка. Это связано с резким перепадом температур и обильными осадками. Такие разъяснения были озвучены сегодня в ходе аппаратного совещания.

В частности, к перебоям с водоснабжением привели следующие факторы:

На посту Родниковском осадков зафиксировано — 153 мм, 74 мм — пост Ай-Петри.

Резкий подъем уровня рек. Река Черная — на 76 см, Бельбек почти на 1,5 м поднялась.

Резкий подъем уровня грунтовых вод, что привело к формированию селевых потоков.

Почти в 100 раз из-за этого повысилась мутность рек.

«Такое совпадение природных явлений, как перепад температур, обильные осадки, выпадение снега и резкое таяние наблюдается не так часто. Последние такие события были зафиксированы в начале 70х гг», — как передает корреспондент «Севкора», в ходе аппаратного совещания у губернатора рассказала руководитель Севприроднадзора Юлия Гаврилова.

Напомним, сегодня, 22 января, губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил о введении выходных дней 23 и 24 января из-за проблем с водоснабжением.

Ольга Сурикова