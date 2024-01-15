Развожаев вернул ранее отмененные маршрутные автобусы №№ 17, 34, 20

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил вернуть ранее отмененные маршруты, которые обеспечивали транспортную доступность отдаленных районов города.

«Очевидно, что опыт даже такой небольшой коррекции транспортной схемы показал, что таким образом делать нельзя. Даже четыре маршрута, которые отменили, привели к такому непониманию, неприятию. Отдельное заслуживает внимание, что полностью организационную работу провалили с разъяснением…Поручаю вот эти три маршрута возвращать 17,34, 20 и пусть они полгода работают. Улучшим транспортное сообщение с Жидилова, Балаклавой, проспектом Победы. Полгода наблюдаем и будем принимать решение», — поручил глава города.

Напомним, в начале декабря прошлого года были приняты изменения в транспортную маршрутную сеть города, предполагающие отмену пяти маршрутов №№ 17,20,34, 113, 44. Позже 113 было решено оставить.