Жительницу Севастополя отправили «поработать» за «враждебные высказывания»

Жительнице Севастополя назначены обязательные работы за оскорбительные комментарии, оставленные в одном из городских пабликов в социальной сети «ВКонтакте». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.

Оскорбить людей, проживающих на определенной территории, решила 34-х летняя горожанка. Ее неаккуратные высказывания заметили сотрудники Центра по противодействию экстремизму.

После этого женщину суд приговорил к 40 часам обязательных работ.

Напомним, в Севастополе женщина за комментарий «ВКонтакте» заплатила штраф 10 тысяч рублей.