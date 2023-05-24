Севастопольцы, установившие дома АГВ, теперь официально могут не платить за отопление

В Севастополе решили проблему с оплатой за центральное отопление гражданами, которые перешли на индивидуальные источники тепловой энергии.

Как ранее сообщалось, в городе уже несколько лет не решался вопрос с жильцами многоквартирных домов, которые установили газовые котлы без оформления соответствующих документов.

На последнем заседании правительства Севастополя губернатор Михаил Развожаев заявил о решении проблемы: «Мы гражданам обещали, что не будут начисляться плата и пени за тот период, когда фактически они отоплением не пользовались и переоборудовали квартиру на индивидуальные источники тепловой энергии. Сейчас все легализовали, граждане выполнили необходимые условия, и мы следим, чтобы проблема решилась».

Ольга Сурикова