В Севастополе приостановили взыскание платы с владельцев квартир с автономным отоплением

85 уже получили положительное заключение

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил приостановить взыскание платы за отопление с владельцев квартир с автономным отоплением и дал им время на оформление документов.

Глава города провел встречу с жителями, которые несколько лет не могут добиться решения данной проблемы.

«Люди услугу не получали с 2014 года. Однако официально перепланировка во многих случаях не оформлена, и продолжалось начисление платы. Сегодня договорились, что останавливаем оплату и ищем законные пути, как эту задолженность списать при условии оформления всех документов до конца года», — подытожил Развожаев итоги встречи.

В пресс-службе правительства разъяснили, что проблема заключается в том, что ряд граждан отказались от центрального отопления и установили у себя автономное отопление, однако тепловики продолжают выставлять счета на оплату за не оказанную услугу.

В данной ситуации оказались 240 семей. В Правительстве Севастополя работает специальная комиссия по этому вопросу. Рассмотрено уже 125 случаев, по 85 из них принято положительное решение.

«По остальным надо продолжать работу. Люди должны до конца года привести документы в порядок», — заключил глава города.

Напомним, в Севастополе еще два года назад правительством было принято постановление, которое позволяет вывести в законное поле выполненное ранее оснащение помещений автономным отоплением.

Ольга Сурикова