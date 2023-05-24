Ночью Белгородскую область атаковало большое количество беспилотников

Как рассказал губернатор Вячеслав Гладков, есть повреждения в Белгороде, в Борисовском районе, в Белгородском районе: легковой транспорт, частные дома, административные здания. В Грайворонском округе поврежден газопровод, там небольшой пожар.

В больницах 9 человек: 3 в реанимации в тяжелом состоянии, 6 в отделениях. В пунктах временного размещения из Грайворонского округа более 550 человек. Силовики проводят зачистку территории, после этого люди смогут вернуться домой.

Напомним, 22 мая на территорию Белгородской области со стороны Украины вошла диверсионно-разведывательная группа.

Ольга Сурикова