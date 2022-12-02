Сеастопольцы, установившие дома АГВ, получили де-юре право не платить за центральное отопление

Правительство Севастополя приняло распоряжение, которым узаконила разрешение не платить за центральное отопление жителям, установившим дома индивидуальные газовые котлы, не имея права на перепланировку.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев подчеркнул, что ситуация, при которой люди, установившие у себя дома индивидуальное отопление, не оплачивали счета за эту слугу по квитанции ЖКХ, существует де-факто несколько лет, сейчас же правительство ее легализует.

«В течение двух лет мы общаемся с людьми, которые сделали подобные переустройства, и начали процесс узаканивания. Мы договаривались, что до конца текущего года либо пройдет процесс узаканивания этих устройств, либо будут предоставлены документы, которые были в свое время выданы Севастопольтеплоэнерго, свидетельствующие об отключении от централизованных источников отопления», — рассказал Развожаев.

Из 238 человек, которые оказались в реестре «незаконных перепланировщиков», 115 уже получили такой акт. Остальным отправлены уведомления и в течение декабря все документы должны быть оформлены.

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Ольга Сурикова