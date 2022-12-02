Правительство Севастополя передумало приватизировать ГУП, управляющий рынками

Правительство Севастополя одобрило проект закона «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества города Севастополя на 2023 год», в который вошли ряд объектов недвижимости и три ГУПа. Из плана снова исключили государственный ГУП «Оптово-розничный торговый комплекс».

Директор департамента имущественных и земельных отношений Александр Ксенофонтов отметил, что пока что речь идет о приватизации нежилых помещений по адресу Большая Морская,16, и ряд объектов движимого и недвижимого имущества Инкерманского завода вин по улице Малиновского, 20, а также объект незавершенного строительства на мысе Хрустальном, который планируется вовлечь в хозяйственную деятельность города.

Также в плане предполагается приватизация трех государственных унитарных предприятий, таких как управляющая компания «Север», управляющая компания Нахимовского района и УК «Стрелецкая бухта».

Ранее обсуждаемый объект ГУП «Оптово-розничный торговый комплекс» решили пока в программу приватизации не вносить.

«В настоящий момент была дискуссия. ГУП рынки исключен из плана приватизации. В связи с тем, что мнения не совпали и есть понимание, что до 25 года у нас есть еще достаточно времени принять осмысленное решение, до того, как истечет возможность иметь предприятие в государственной форме ГУПа», — пояснил губернатор Михаил Развожаев.

Он добавил, что курирующий данную тему вице-губернатор считает, что нужно сохранить государственную форму ГУПа, так как ГУП работает вполне эффективно.

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Ольга Сурикова