Севастопольцам приходят счета за отопление подъездов, в которых нет батарей

Севастопольцам продолжают приходить платежки с начислениями за отопление в подъездах. При этом в большинстве подъездов многоквартирных домов батареи не установлены. Вопрос законности начисления подобных платежей в ходе пленарного заседания Законодательного Собрания поднял депутат Артем Гордиенко.

По словам депутата в ноябре прошлого года врио губернатора Севастополя лично занимался вопросом отопления в подъездах. В январе ситуация повторилась, горожанам приходят платежки, включающие счета за отопление в подъездах, где нет батарей. Более того, эта сумма увеличилась в три раза.

Депутат предложил провести совместное расширенное заседание профильного комитета Законодательного Собрания с представителями Департамента городского хозяйства, чтобы выяснить, насколько законны эти платежи и каким образом они начисляются.

По материалам пресс-службы Севастопольского отделения партии ЛДПР

Фото: ru.sputnik.kg