Жизнь

Севастопольцам приходят счета за отопление подъездов, в которых нет батарей

04-02-2020
выпускающий редактор
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Севастопольцам продолжают приходить платежки с начислениями за отопление в подъездах. При этом в большинстве подъездов многоквартирных домов батареи не установлены.  Вопрос законности начисления подобных платежей в ходе пленарного заседания Законодательного Собрания поднял депутат Артем Гордиенко.

По словам депутата в ноябре прошлого года врио губернатора Севастополя лично занимался вопросом отопления в подъездах.  В январе ситуация повторилась, горожанам приходят платежки, включающие счета за отопление в подъездах, где нет батарей. Более того, эта сумма  увеличилась в три раза.

Депутат предложил провести совместное расширенное заседание профильного комитета Законодательного Собрания с представителями Департамента городского хозяйства, чтобы выяснить, насколько законны эти платежи и каким образом они начисляются.

По материалам пресс-службы Севастопольского отделения партии ЛДПР

Фото: ru.sputnik.kg

 

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