В Севастополе Сулиму проводили в добрый путь

Лариса Сулима покидает пост и. о. директора департамента образования, сегодня с не простились в правительстве Севастополя.

«Лариса Олеговна, благодарю вас за ту работу, которая была сделана в Севастополе, за то период, который вы работали директором департамента образования, — отметил губернатор Михаил Развожаев. — Действительно сегодня была коллегия, я уже получил много отзывов, как тепло вас директорский, учительский коллектив проводил. Ваше назначение – хороший такой знак для нашего общероссийского движения детей и школьников. Вот вас пригласили на большую организационную работу, которая предстоит. Конечно, для Севастополя – это гордость, что он на таком уровне будет представлен в этом движении».

Мы не могли вас так просто отпустить, и я подписал распоряжении о награждении почетной грамоты правительства Севастополя, высшей нашей наградой.

Напомним, у Ларисы Сулимы были довольно напряженные отношения с некоторыми директорами школ. В частности, с открытой критикой глав департамента выступил директор гимназии №1 Виктор Оганесян.