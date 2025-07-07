С 1 сентября премии сотрудников в Севастополе смогут снижать не более чем на 20%

В России вступают в силу новые трудовые нормы: с 1 сентября 2025 года работодатель сможет сократить сотруднику премию за дисциплинарный проступок не более чем на 20% от всей месячной зарплаты. Об этом сообщает Федерация независимых профсоюзов России.

Нововведение напрямую затронет работников Севастополя, где, как и по всей стране, премии часто составляют львиную долю дохода. Например, при окладе в 20 тысяч рублей работник мог получать до 80 тысяч премии, которую в случае нарушения дисциплины полностью лишался. Теперь такое станет незаконным.

Поправки внесены в Трудовой кодекс РФ. Если система премирования прописана в коллективном договоре, в нем должны быть чётко обозначены условия, суммы и виды выплат. По мнению профсоюзов, это укрепит защиту трудовых прав. Ожидается, что нововведение особенно актуально для бюджетной сферы Севастополя, где доля стимулирующих выплат в зарплате традиционно высока.

Напомним, в Севастополе жители работают больше, а отдыхают меньше, чем в среднем по России.

Дмитрий Островский

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города