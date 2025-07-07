Поплывший асфальт на площади Лазарева в Севастополе пообещали устранить в ближайшее время

Власти Севастополя планируют в ближайшее время устранить деформацию асфальта на площади Лазарева в районе остановки общественного транспорта. Об этом сообщил заместитель губернатора Павел Иено в ходе оперативного совещания.
Повреждение возникло на фоне жаркой погоды и интенсивного движения.
Как сообщил на аппаратном совещании заместитель губернатора Павел Иено, на участке был уложен щебёночно-мастичный асфальтобетон (ЩМА), который использовался и на других остановках. Работы по восстановлению планируется провести в ночное время, чтобы не мешать трафику.
Глава города поручил взять ситуацию на контроль и напомнил о необходимости следить за поливом, покосом травы и очисткой ливнёвок от мусора, особенно в районе Тавриды.
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Дмитрий Островский