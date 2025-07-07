В Севастополе 8 июля массово отключат газ

Город Городское хозяйство
07-07-2025

С 09:00 8 июля 2025 года в Севастополе будет временно прекращена подача природного газа. Причина — проведение плановых работ на действующем газопроводе.

Под отключение попадут следующие районы и адреса:

Придомовые территории:

  • пр. Генерала Мельника: 4, 24а, 26, 26а, 28, 28а, 30, 37

  • ул. Танкистов: 8, 8а, 32, 60, 66, 68, 84, 92

  • пр. Танкистов: 4, 5/7, 9, 9а

  • ул. Днепропетровская, 88

  • ул. Курортная, 12

  • Камышовое шоссе: 16в/11а, 37-б (3 корпуса), 68-б, 68-в

  • ул. К. Потапова: 12–24, 18, 20, 21–37

  • ул. Шабалина: 16–40, 57–75б

  • ул. Готская: 2–32, 1–25

  • пр. Готский: 2–14, 1–3

  • ул. Молодых строителей: 1–25, 1а, 2, 32

  • ул. Вакуленчука, 53

  • пр. Стрелецкий: 37, 37а, 39

  • ул. Маринеско, Косарева, Романтиков, Липранди, Славянская, Делегарда, Рыбальченко

  • ул. Т. Шевченко (кроме домов: 8а, 8б, 8в, 8г, 8д, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28)

Сады и садовые товарищества:

  • СТ Эра-1, Ветеран, Березка, Южный, Черноморец, Дружный, Садовод

  • СТ Химик (уч. 8, 9), Эдельвейс, Медик-1, Зеленстрой, Восход, Садыба, Орхидея

  • СТ Дорожник, Дорожник-2, Малыш, Катерник, Вещевик, Инициатор

Улицы частного сектора и переулки:

  • ул. М. Бокарева, Полковника Авраменко, Гр. Малышева, В. Колганова, Каспийская, Дорожинского

  • 1–5-я Персиковая, 4-я Ежевичная, 1-й и 2-й пер. Ежевичный, 1-я Эдельвейсовая

  • ул. Эдельвейсовая, Агатовая, Ирисовая, Шафрановая, Сапфирная, Согласия, Яхонтовая

  • ул. Амет-хана Султана, Океанская, Олимпийская, Ольгинская, Митридатская, Штилевая

  • ул. Генуэзская, Сарматская, Греческая, Марсовая

  • пер. Аэродромный, Зеленый, Скифский, Хризантем, Орхидейный

  • аллея Астапова, Парижский бульвар, б. Гераклейский

  • ул. Сосновая, Босфорская

  • пр. Лавандовый, Розовый, Вербеновый, Страбонов, Сиреневый, Святославский, Киммерийский

  • пр. и ул. Стрелецкий, Киммерийская

  • Фиолентовское шоссе: 1–21

Кооперативы и частные участки:

  • Рыбак-4а, уч. А-2, А-5, А-10

Восстановление газоснабжения будет производиться поэтапно с 10 по 12 июля 2025 года включительно. Газовщики просят вас перекрыть краны перед газовыми приборами до завершения работ. 

Дмитрий Островский

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