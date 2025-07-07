В Севастополе 8 июля массово отключат газ

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Придомовые территории:
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пр. Генерала Мельника: 4, 24а, 26, 26а, 28, 28а, 30, 37
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ул. Танкистов: 8, 8а, 32, 60, 66, 68, 84, 92
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пр. Танкистов: 4, 5/7, 9, 9а
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ул. Днепропетровская, 88
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ул. Курортная, 12
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Камышовое шоссе: 16в/11а, 37-б (3 корпуса), 68-б, 68-в
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ул. К. Потапова: 12–24, 18, 20, 21–37
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ул. Шабалина: 16–40, 57–75б
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ул. Готская: 2–32, 1–25
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пр. Готский: 2–14, 1–3
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ул. Молодых строителей: 1–25, 1а, 2, 32
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ул. Вакуленчука, 53
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пр. Стрелецкий: 37, 37а, 39
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ул. Маринеско, Косарева, Романтиков, Липранди, Славянская, Делегарда, Рыбальченко
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ул. Т. Шевченко (кроме домов: 8а, 8б, 8в, 8г, 8д, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28)
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Сады и садовые товарищества:
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СТ Эра-1, Ветеран, Березка, Южный, Черноморец, Дружный, Садовод
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СТ Химик (уч. 8, 9), Эдельвейс, Медик-1, Зеленстрой, Восход, Садыба, Орхидея
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СТ Дорожник, Дорожник-2, Малыш, Катерник, Вещевик, Инициатор
Улицы частного сектора и переулки:
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ул. М. Бокарева, Полковника Авраменко, Гр. Малышева, В. Колганова, Каспийская, Дорожинского
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1–5-я Персиковая, 4-я Ежевичная, 1-й и 2-й пер. Ежевичный, 1-я Эдельвейсовая
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ул. Эдельвейсовая, Агатовая, Ирисовая, Шафрановая, Сапфирная, Согласия, Яхонтовая
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ул. Амет-хана Султана, Океанская, Олимпийская, Ольгинская, Митридатская, Штилевая
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ул. Генуэзская, Сарматская, Греческая, Марсовая
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пер. Аэродромный, Зеленый, Скифский, Хризантем, Орхидейный
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аллея Астапова, Парижский бульвар, б. Гераклейский
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ул. Сосновая, Босфорская
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пр. Лавандовый, Розовый, Вербеновый, Страбонов, Сиреневый, Святославский, Киммерийский
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пр. и ул. Стрелецкий, Киммерийская
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Фиолентовское шоссе: 1–21
Кооперативы и частные участки: