Резервный фонд Севастополя исчерпан из-за СВО

Резервный фонд правительства Севастополя исчерпан из-за связанных со специальной военной операцией расходов. Об этом стало известно в ходе отчета об освоении бюджета города за первую половину 2023 года.

«Резервный фонд, который мы запланировали, мы его уже почти полностью использовали. Основные направления – это связанные со специальной военной операцией расходы», — рассказал руководитель депфина Алексей Плотников.

Тем не менее, доход бюджета за полгода составил 42 млрд рублей, что составляет 51,7 % от плана. Основным источником поступлений в городскую казну по-прежнему является НДФЛ, удельный вес которого в структуре доходов составляет 40%. Расходная часть в первой половине года составила 43,5 млрд рублей – это 48% от плана. Дефицит бюджета составил 972 миллиона рублей.

Программа развития Крыма и Севастополя, пришедшая на смену ФЦП реализована на 45%.

Напомним, правительство Севастополя в 2022 году освоило бюджет почти на 98 %.