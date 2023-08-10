Правительство Севастополя покидает директор Департамента цифрового развития Александра Осипова

Сегодня, 10 августа, губернатор Севастополя Михаил Развожаев на заседании правительства объявил об уходе Александры Осиповой с поста директора департамента цифрового развития.

«Александра Александровна Осипова, к сожалению, по личным причинам вынуждена вернуться в столицу нашей родины. Но мы ее из Севастополя не отпускаем и рассчитываем, что она и дальше будет нам помогать дистанционно»,- отметил глава города.

Развожаев поблагодарил Осипову за проделанную работу и вручил ей почетную грамоту.

Напомним, Александра Осипова пришла на работу в правительство Севастополя в 2020 году.