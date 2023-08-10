Строительство ФОК в Вернесадовом подорожало на 47 млн рублей, в Инкермане на 62 млн рублей

Правительство Севастополя поддержало изменение условий контракта с подрядчиками строительства ФОК в Верхнесадовом и в Инкермане в части увеличения цены.

Как уточнил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Верхнесадовом завершен, идет его подготовка к полноценному открытию к сентябрю.

Для выполнения обязательств перед подрядной организацией в связи с удорожанием стройматериалов необходимо дополнительно выделить 47 млн. Изначально стоимость строительства этого объекта составляла 125 млн рублей, сейчас уже возросла до 172 млн рублей.

ФОК с плавательным бассейном в Инкермане обещают завершить к концу этого года. На последнем заседании правительства контракт увеличен на 62 млн рублей.

Ольга Сурикова