Власти Севастополя не стали обжаловать законный статус банкетного зала, закрывающего вид со «Штыка и паруса»

Севастопольский горхоз оставил без обжалования решение Арбитражного суда по признанию законным банкетного зала, закрывающего вид с мемориала «Городу-Герою Севастополю», сообщает ForPost.

Соответствующая информация содержится в карточке судебного дела. Решение об признании строения законным было принято в ноябре этого года, департамент городского хозяйства не обжаловал его в течение месяца.

Как сообщают юристы, скорее всего это строение теперь останется навсегда.

Напомним, в декабре 2020 года профильная комиссия правительства Севастополя приняла решение снести надстройку. Однако собственник требование о демонтаже проигнорировал.

В 2022 году департамент городского хозяйства подал иск в суд о сносе банкетного зала. Судебное разбирательство оказалось затянутым.

В итоге арбитражный суд Севастополя отказал горхозу в удовлетворении иска как «в связи с пропуском истцом срока исковой давности, так и в связи с необоснованностью исковых требований».

По мнению суда, истцом не доказано, что исследуемый объект является объектом самовольного строительства, и не приведено объективных доказательств необходимости его сноса.