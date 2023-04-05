Стало известно, как будет выглядеть «Штык и Парус» после реставрации

После реставрации обелиск Городу-Герою Севастополю получит художественную подсветку и камеры наблюдения, а также будет восстановлена терраса с пушками, рядом с которой установят лавочки и урны.

Об этом сообщил и.о. заместителя губернатора Евгений Горлов.

Он также опубликовал предполагаемый внешний вид обелиска. Кроме художественных элементов монумент получит усиленное основание, систему водоотведения и будет приспособлен к использованию маломобильным севастопольцами.

Напомним, реставрация обелиска Городу-Герою Севастополю началась в этом году. Полная стоимость работ составляет 731 млн рублей.