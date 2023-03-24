Ремонт поликлиники на Ерошенко — подрядчику могут снова найти замену

Вопрос о продвижении ремонта в поликлинике № 2 городской больницы им. Н.И. Пирогова на улице Ерошенко был задан губернатору Севастополя Михаил Развожаеву в ходе прямого эфира на телеканале «СТВ».

Жительница Стрелецкой Бухты, дозвонившаяся на эфир, выразила опасения, что к концу озвученного срока окончания работ объект снова не будет завершен.

Губернатор отметил, что на данном этапе он получает доклады, что все будет вовремя сделано.

«Обязательно лично выеду, разберусь. Действительно, там был дефицит финансирования, но урегулировали все финансовые вопросы. Но, если подрядчик до сих пор не шевелится, значит придется его менять. Как говорится в пословице о плохом танцоре. Значит, будем другого танцора искать», — пообещал Развожаев.

Напомним, в поликлинике № 2 городской больницы № 1 на улице Ерошенко ремонт начался в 2020 году. Планировалось завершить работы до конца этого же года. Проблема со сменой здесь подрядчика уже не нова.

Ольга Сурикова