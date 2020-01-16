Поликлинику по ул. Ерошенко отремонтируют до конца года

В поликлинике № 2 городской больницы № 1 на улице Ерошенко начался капитальный ремонт. Планируется завершить работы до конца текущего года.

На период ремонта некоторых докторов перевели в другие медицинские учреждения. Офтальмологи и хирург принимают пациентов в поликлинике на улице Супруна, 19. ЛОРы работают в поликлинике на улице Силаева, 3, здесь же можно пройти ультразвуковые исследования. Невролог принимает в женской консультации на улице Юмашева, 4а. Остальные доктора работают в штатном режиме.

Рабочие обновят фасад поликлиники, крышу, окна и двери, проведут перепланировку некоторых помещений. Также будут заменены все инженерные сети.

Ремонт ведется на деньги межбюджетного трансфера от правительства Москвы. Часть средств пойдет на закупку оборудования.

По материалам пресс-службы правительства Севастополя (и фото)