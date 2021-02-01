Поликлиника на Ерошенко ждет нового подрядчика

Ремонтные работы были начаты год назад

В первом квартале 2021 года должен определиться новый подрядчик, который продолжит ремонт в поликлинике № 2 городской больницы им. Н.И. Пирогова на улице Ерошенко, об этом со ссылкой на спикера Закса Севастополя Владимира Немцева сообщает пресс-служба Заксобрания.

Капитальный ремонт в поликлинике начался в начале 2020 года. Затянувшийся процесс доставляет неудобства для пожилых людей и родителей с маленькими детьми, так как некоторых докторов перевели в другие медучреждения и попасть на прием стало еще сложнее, и нужно ездить по поликлиникам города.

«Вопрос скорейшего завершения ремонта необходимо было решать оперативно. Избежать срыва дедлайна не удалось, поэтому в октябре 2020 года был расторгнут договор с недобросовестным подрядчиком. Дальнейшей реализацией мероприятий по капитальному ремонту будет заниматься департамент капитального строительства города Севастополя», — сообщил Немцев.

Он заверил, что в первом квартале определится новый исполнитель и возобновятся строительные работы.

Планируется полностью обновить поликлинику. По плану рабочие переделают фасад, крышу, окна и двери, проведут перепланировку помещений, заменят вентиляцию, электросети, системы водоснабжения и канализации.

Спикер парламента отметил, что данный вопрос остается под его личным контролем.

Напомним, в поликлинике № 2 городской больницы № 1 на улице Ерошенко ремонт начался год назад. Планировалось завершить работы до конца 2020 года.