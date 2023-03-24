Пригожин предупредил о планах Украины атаковать Белгород и пойти к Крыму

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в своем новом комментарии о ситуации на фронте предупредил о планирующемся наступлении ВСУ на Белгород.

Пригожин считает, что Украина планирует наступать на четырех направлениях – на Белгород, на линию Сватово-Кременная, на Артемовск и на юг в сторону Крыма. По его данным, украинская армия собирает резервы для такого масштабного наступления, у ВСУ есть резерв в 200 тысяч человек.

«Украинцы получили очень большое количество различной натовской техники – танки, бронемашины… И подготовили резервов порядка 200 тысяч человек. Что будут делать украинцы? Они будут эти резервы концентрировать в различных местах. У них будет несколько задач. Если с севера на юг, первый вероятный удар, который они постараются нанести – постараются выйти под Белгород, чтобы он стал разменной картой для давления на РФ», — объяснил он.

По его мнению, прорывом к Бердянску и Мелитополю ВСУ попытаются блокировать Крым, в том числе — «разобраться с Крымским мостом».

Ольга Сурикова