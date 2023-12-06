В Севастополе приняли новую маршрутную сеть

Город Туризм Экономика
06-12-2023
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Сегодня, 6 декабря, на заседании правительства Севастополя приняли постановления, позволяющее заключать контракты на маршруты общественного транспорта в соответствии с новой маршрутной сетью.

«Этот документ позволит нам осуществить закупку у единственного поставщика и начать процедуру контрактации при доведении соответствующих лимитов по городским маршрутам», — сообщил директор дептранса Станислав Таматаев.

Новые маршруты заработают с 1 января 2024 года.

Напомним, в соответствии с новой схемой движения общественного транспорта будут отменены 5 маршрутов.

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