Проект генплана Севастополя будет представлен общественности на следующей неделе

Сегодня, 11 января, на заседании правительства Севастополя губернатор Михаил Развожаев поручил опубликовать проект генплана в интернете и организовать экспозиции в муниципалитетах уже на следующей неделе.

«Сегодня опубликуйте извещение и по прошествии семи дней тогда еще раз обсудим на заседании правительства, что экспозиция уже размещена для обсуждения», — поручил

Оптимистические сроки принятия генплана Севастополя назывались в конце прошлого года. Планировалось принять его, как минимум, в марте-апреле 2024 года, а по пессимистическим прогнозам – июне 2024 года. Губернатор Михаил Развожаев заявлял, что генплан будет утверждаться нынешним составом заксобрания в любом случае.

Напомним, генплан начали разрабатывать еще в 2015 году. В 2017 году его вынесли на публичные слушания, тогда разгорелся настоящий скандал: тысячи севастопольцев вышли на митинг против принятия генплана.

В итоге генплан отправили на доработку, а потом и вовсе решили разработать новый документ. При этом сроки принятия генплана постоянно смещались, то его должны были принять до конца 2021, то до конца 2023 года.

Фото: пресс-служба правительства Севастополя