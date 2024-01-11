На Радиогорке и в Инкермане для посадки на катера поставят плавучие причалы

Для посадки на пассажирские катера в микрорайоне Радиогорка и в Инкермане вместо поврежденных причалов установят плавучие. Об этом рассказал исполняющий обязанности заместителя губернатора Павел Иено.

«С завтрашнего дня приступаем к подготовке мобилизации этих (плавучих) причалов. Поставим причал и на Михайловской батарее, и в Инкермане», — отметил Иено.

Как отметил глава города Михаил Развожаев, организовать логистику на Радиогорке согласилось «Управление имуществом специальных проектов» Минобороны. Плавучие причалы предоставляет компания «Мостотрест».

Напомним, утонувший плавпричал на Радиогорке получил три пробоины. Одна из пробоин шириной в 2 метра, в связи с чем корпус не герметичен, а глубина его залегания не позволяет подвести к нему судоподъемные понтоны для перемещения в безопасное место для восстановления судоходства.

Все это препятствует судовому ходу, поэтому невозможно что-то временное делать сейчас с причалом. Специалисты прорабатывают альтернативные варианты судоподъемных работ в рамках проектно-изыскательских работ по реконструкции данного причала.