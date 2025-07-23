Погода в Севастополе 23 июля

Погода
23-07-2025

Сегодня в городе малооблачно.

Без осадков.

Ветер ночью южный 3-8 м/с,

днем западный 6-11 м/с.

Температура воздуха ночью 21…23°,

днем 31…33°.

Температура воды в море 26°.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города 