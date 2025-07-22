В Ленинском МО Севастополя обнаружили проукраинского оборотня

Глава Ленинского муниципального округа Алексей Верещага прокомментировал увольнение сотрудника администрации, который, по его словам, «работал в интересах государства Украина».

«Я хочу поблагодарить правоохранительные органы и силовые структуры за то, что смогли выявить в органах местного самоуправления человека, который занимался активной деятельностью, дискредитирующей и борющейся с Российской Федерацией, её Вооружёнными силами, и, конечно, работал в интересах Украины», — заявил он.

По словам Верещаги, таким проявлениям не место в органах власти и в системе местного самоуправления. Увольнение сотрудника прошло в связи с утратой доверия.

Читайте также: Ленинский районый суд дал 14 суток ареста фигуранту барного секс-скандала



Дмитрий Островский

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города