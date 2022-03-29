Развожаев рассказал, когда будет решаться вопрос с Фиолентом

Есть уже сроки проведения встреч

Правительство Севастополя планирует в ближайшие две недели проводить встречи с жителями Фиолента для обсуждения возможности смены назначения земель на ИЖС. Об этом губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал 28 марта в ходе интервью на телеканале «НТС».

Он отметил, что данный вопрос будет решаться в рамках принятия Правил землепользования и застройки (ПЗЗ), а в дальнейшем и Генплана города. Но если принятие последнего более масштабный и сложный вопрос, то общественные слушания по проекту ПЗЗ должны пройти летом 2022 года. Соответственно, в течение ближайших двух недель будут проводиться встречи с председателями и представителями ТСН Фиолента.

«Когда мы выйдем на публичку (общественные слушания -ред.) с ПЗЗ, и там будет конкретное положение, будет прекрасный шанс людям высказать, которые хотят поменять статус земель с ТСН на ИЖС и претендовать на дополнительные инвестиции города в инфраструктуру, эту ситуацию обсудить. Это и будет возможность корректировки ПЗЗ», — пояснил глава города.

Развожаев подчеркнул, что как только за Фиолентом будет закреплен статус ИЖС, город будет обязан вкладывать в социальную инфраструктуру, стоить школы, детские садики. Но сразу станет вопрос с определением локации социальных объектов.

«Есть участки, где еще не реализовано строительство, их можно было бы передать городу под строительство инфраструктуры. Но они принадлежать товариществу, и тогда люди должны сами определиться, чем они могут пожертвовать, чтобы там построить инфраструктуру», — поделился губернатор предметом будущих переговоров с председателями ТСН.

Напомним, губернатор Севастополя Михаил Развожаев уже неоднократно анонсировал проведение большого совещания с членами СНТ Фиолента.

Ольга Сурикова