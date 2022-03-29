Развожаев рассказал, кто виноват в росте количества свалок строительного мусора

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в эфире телеканала «НТС» рассказал, что в росте количества свалок строительного мусора виноваты субподрядчики ответственные за вывоз отходов, а также подтвердил информацию о незаконном складировании мусора на территории воинских частей.

Градоначальник отметил, что в сметы для севастопольских строек закладывается необходимая для утилизации строительных отходов сумма, однако, субподрядчики, ответственные за вывоз, с целью сэкономить, незаконно складируют мусор в лесах, балках, а также на территориях воинских частей. При этом было отмечено, что часто командиры частей не знают о складировании отходов на территории своих объектов.

«Ответственность за то, где они берут или складируют (отходы – ред.) лежит исключительно на их (субподрядчиков – ред.) совести. Им платится полным рублем, по сметам, по утилизации, по всем вопросам. Дальше ответственность субподрядчика, который оказывается не чист на руку», — отметил Развожаев.

Губернатор подчеркнул, что городские власти видят решение данной проблемы в использовании систем глобального позиционирования GPS\ГЛОНАСС, при этом отметив, что часто водители отключают данные датчики, а у надзорных органов не всегда хватает сил, чтобы следить за этими процессами. При этом глава города заверил, что ответственными органами данные регламенты оттачиваются.

«Все равно мы эту тему добьём. Я четко понимаю, что без этого мы порядок не наведем», — подчеркнул Развожаев.

Также, по мнению губернатора, должны быть ужесточены штрафы, а также необходимо по таким нарушениям применение уголовных наказаний.

Напомним, 12 марта представители Севприроднадзора, Общественной палаты и съемочная группа телеканала «Первый Севастопольский» зафиксировали факт сброса строительного мусора неподалёку от кладбища в посёлке Кальфа.

Фото: скриншот эфира телеканала «НТС»

Дмитрий Островский