Развожаев пообещал, что «пластиковое великолепие» в Херсонесе будет заменено на деревянные окна

Спешка с их установкой связана с признанием в ближайшее время здания ОКН

Установка пластиковых окон в здании XIX века, которое сейчас служит административным корпусом, и Византийском зале в музее-заповеднике Херсонес Таврический является временной мерой. Такое обещание дал 28 марта во время интервью на телеканале «НТС» губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Глава города рассказал, что в историческом здании давно не ремонтировалась крыша и летом она не выдержала и протекла, что нанесло серьезный ущерб музею. Аналогичная плачевная ситуация и с водосточной системой: вода течет по фасаду и он покрывается плесенью. Что обусловило необходимость проведения ремонта. При этом он попытался успокоить тех, кто переживает за сохранность декоративных элементов при механической чистке стен.

«Все декоративные элементы, которые могут пострадать от механической чистки, по ним не производится, только плоские поверхности. Все под контролем реставраторов, все понимают ответственность, никто не хочет нанести ущерб зданию, которое является визитной карточкой музея», — заверил губернатор.

Однако он согласился, что в окна исторических зданий вставлять металлопластиковые стеклопакеты, «мягко говоря, неправильно».

«Две трети этих окон были заменены на пластиковые еще при Украине и осталась одна треть. И до этого это были не окна XIX века, а советские окна не самого лучшего качества, единственный их плюс был, что они повторяли историческую растекловку», — отметил чиновник.

Он признал, что такой ремонт, еще и ускоренными темпами, был вызван тем, что в ближайшее время здание должно быть признано объектом культурного наследия.

«Признали бы это ОКН, что, безусловно, нужно будет сделать, – сразу бы включился другой режим. Нужно было бы разрабатывать проект (это минимум полгода, а то и больше), это совершенно другие средства. Мы не получили бы никакой крыши, и здание погибло бы окончательно, пока мы бы занимались проектированием ОКН», – объяснил губернатор.

Что касается реставрационных работ, то, подчеркнул он, они обсуждаются на уровне министерства культуры.

«Я получил заверение от руководства музея и от министерства культуры, что когда будет делаться проектная реставрация, все окна, включая те две трети, будут выполнены из дерева с исторической растекловкой. Воссоздание исторического облика нас еще ожидает», — заключил Развожаев.

На уточняющий вопрос о сроках проведения этих работ, глава Севастополя предположил, что «пластиковое великолепие» будет заменено после завершения строительства «нового» Херсонеса.

Ольга Сурикова