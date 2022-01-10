В правительстве решат инфраструктурные проблемы СНТ на Фиоленте

Большое совещание по проблемным вопросом инфраструктуры СНТ, расположенных на Фиоленте, а именно в Гагаринском районе, намерен провести губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Соответствующее поручение он озвучил сегодня на аппаратном совещании.

«Там с главами (муниципалитетов – ред.) надо отработать. Прежде всего, меня волнует Гагаринский район. Весь прошлый год обсуждалась тема по поводу Фиолента, поэтому надо готовить совещание и при этом меня интересуют не просто председатели СНТ, а инициативные группы от них. Сделаем большую расширенную встречу, послушаем людей, послушаем председателей…Надо проработать и в конце месяца такую встречу провести, ну а дальше уже будем понимать, как будем планировать. То, что касается ресурсов, необходимую вводную, исходную информацию по проблематике собрать», — поручил губернатор.

Напомним, ранее Развожаев говорил о необходимости перевода СНТ в ИЖС. Такое решение позволит решить многие проблемы СНТ, в том числе проблему обеспечения ресурсами и необходимой инфраструктурой.

Дарья Тимофеева

Фото: Севкор