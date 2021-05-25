Развожаев: Приют для бездомных животных стал политической проблемой

Построить приют обещают уже в этом году

Сегодня во время отчета перед депутатами Законодательного собрания Севастополя губернатор Михаил Развожаев заявил, что строительство приюта для животных произойдёт в текущем году, только при условии привлечения частных инвестиций.

Развожаев подчеркнул, что выбор земельного участка под приют для бездомных животных стал политической проблемой.

«Здесь две партии: те, кому не нравится собачий лай, и те, кому жалко животных. Уже несколько таких столкновений мы пережили при попытке подобрать земельный участок», – отметил он.

Кроме того, в бюджете Севастополя такого объекта как «приют для животных» нет и, при соблюдении всех требований и согласований, в ближайшее время не появится.

«Сейчас идет разговор не о строительстве за счет бюджета, а о привлечении различных фондов. Определенные переговоры я провел с меценатами, которые могли бы нам помочь в реализации этого проекта. Для этого нужно передать земельный участок, чтобы этот проект мог быть реализован, а потом уже передан городу в пользование», – сообщил губернатор.

По его словам, есть три земельных участка, которые рассматриваются для этих целей. «Я не хочу их называть здесь, в этом зале, потому что лично в ближайшее время планирую их посмотреть и после принятия решения мы запустим эти процессы. Я вам единственное могу сказать: в этом году собачий приют мы сделаем», – заверил глава города.

К депутатам Заксобрания он обратился с просьбой в дальнейшем поддержать выбранный участок, так как сразу предвидит волну протестов от несогласных жителей.

Напомним, в декабре прошлого года в Севастополе разразился скандал после того, как журналисты показали в каких ужасных условиях содержаться бездомные животные. При этом даже после проверки и увольнения директора ГБУ «Парки и скверы» волонтеры фиксировали ненадлежащие условия и обращение с отловленными собаками. Исполнителю госконтракта выставлена претензия в размере одного миллиона рублей.

При этом собаки после расторжения договора с подрядчиком они оказались брошенными, ими занимаются только волонтеры.

Также сорвалось строительство приюта в Орловке, уже по срокам должны были вестись ремонтные работы, а оказалось, что местные жители взбунтовались против его открытия.

Ольга Сурикова