В Севастополе избран уполномоченный по правам предпринимателей

Кандидатуру просил поддержать губернатор города Михаил Развожаев

Сегодня на сессии Законодательного собрания Севастополя избран уполномоченным по защите прав предпринимателей в Севастополе Илья Пестерников. Его поддержало 15 депутатом.

Его оппоненты получили значительно меньше: два голоса Роман Галиев, Александр Кучеренко -четыре.

В своей презентации Илья Пестерников сообщил, что ему 31 год, он возглавляет Севастопольское региональное отделение «Опоры России».

Теперь его кандидатуру должен поддержат уполномоченный по правам предпринимателей России.

Напомним, предыдущий омбудсмена по защите прав предпринимателей в городе Севастополе Тимофей Смирнов еще в ноябре прошлого года досрочно сложил полномочия. На сессии 30 марта 2021 года депутаты не смогли избрать омбудсмена для предпринимателей, испортив бюллетени и процедура избрания кандидата была запущена заново.

Ольга Сурикова