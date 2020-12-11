Оскандалившийся приют для собак в Севастополе вернет в бюджет один млн рублей

Теперь в нем появятся камеры видеонаблюдения

Проверки и разбирательства вокруг приюта временного содержания бездомных животных не прекращаются. Исполнителю госконтракта выставлена претензия в размере одного миллиона рублей.

На прошедшем заседании правительства Севастополя Михаил Развожаев поручил в приюте установить камеры видеонаблюдения с трансляцией в интернет.

«Информация такая, что общественный контроль не получается осуществлять. Надо в этом приюте установить видеокамеры. Достаточное количество, чтобы можно было наблюдать в режиме реального времени всё, что там происходит», – заявил Развожаев, подчеркнув, что следить смогут все заинтересованные, а для и.о главы департамента Евгения Горлова это должно быть обязанностью.

Для установки камер планируется обратится к местному провайдеру, не используя бюджетные средства.

В свою очередь, Евгений Горлов сообщил, что внутренняя проверка уже выявила нарушения: животные не должны были находиться на бетоне, требовалось соответствующее обеспечение кормом, существовали и требования к температурному режиму помещений, в которых содержатся животные, пишет «Новый Севастополь».

Предприятие получило часть оплаты по контракту – 9 млн рублей.

«Мы выставили претензию на выполнение работ – в районе 1 млн рублей, который нужно возместить в бюджет по процедуре, связанной с госконтрактом. Была произведена оплата (подрядчику) – меньше половины стоимости», проинформировал глава горхоза.

Развожаев добавил, что если жалобы общественников на организаторов приюта подтвердятся, то это должно быть учтено по итогам оплаты контракта, а поставщик – внесён в реестр недобросовестных.

Напомним, недавно приют оказался в центре скандала, когда журналисты вместе волонтерами засняли, в каких условиях содержаться животные. При этом даже после проверки и увольнения директора ГБУ «Парки и скверы» волонтеры фиксировали ненадлежащие условия и обращение с отловленными собаками.

Фото: Черный список Севастополя/vk.com