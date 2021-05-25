В Севастополе ухудшилась работа управляющих компаний

Госжилнадзор выдал им почти 7 тысяч предостережений

Госжилнадзор выдал им почти 7 тысяч предостережений В целях предупреждения правонарушений в жилищной сфере Госжилнадзор в 2020 году выдал управляющим компаниям, ТСЖ и ЖСК почти 7 тысяч предостережений о недопустимости нарушения законодательства, что на 13% больше, чем в 2019 году.

Данная информация указана в отчете правительства Севастополя за 2020 год, опубликованном на сайте заксобрания.

По информации правительства, в 2020 году Госжилнадзором проведено 716 инспекционных проверок, в рамках которых обследовано 3 785,3 тыс. кв. м жилищного фонда, что составляет 35% от общей площади жилищного фонда, расположенного на территории города, выявлено 340 нарушений, выдано 192 предписания, возбуждено 337 административных дел.

По результатам рассмотрения привлечены к административной ответственности в виде штрафа (предупреждения, замечания) с учетом судебных решений — 112 юридических, 35 должностных и 166 физических лиц на общую сумму 10 млн рублей.

Информации об отзыве лицензий у управляющих компаний в отчете нет.

Ранее «Севкор» уже публиковал материал о некачественной работе управляющих компаний после многочисленных жалоб читателей на эти компании.

Напомним, что с 1 апреля 2021 года все государственные управляющие компании передаются в ведение муниципалитетов Севастополя.

Дарья Тимофеева

Фото: Андрей Вознесенский